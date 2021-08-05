Коронавирус 5 августа: в Одесской области заболели 75 человек, более 1000 в Украине

Согласно данных Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 142 232 случая заражения COVID-19. За последние сутки смертельных случаев зарегистрировано не было. Выздоровели 48 человек.

В целом в Украине на утро 5 августа выявили 1050 новых случаев COVID-19 (сутками ранее их было 954). Всего в стране официально зафиксированы 2 256 397 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 25 человек, выздоровели – 542.

В целом заболеваемость продолжает расти и уже превысила отметку в 1000 заражений за сутки.

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