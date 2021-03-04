Коронавирус 4 марта: в Одесской области снова резкий рост новых случаев заболевания

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 4 марта, зафиксировали 483 новых случаев коронавируса. Сутками ранее фиксировали 209 случаев.
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15 человек умерли и 68 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6 183 человека. Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.
В Украине за сутки выявили 10 057 новых случаев коронавируса. Умерли 194 человека, выздоровели – 4 837 пациентов.