Коронавирус 4 марта: в Одесской области снова резкий рост новых случаев заболевания

В школах Одесской области проверят соблюдение карантина В Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. При этом в школах игнорируют карантинные ограничения. ПОДРОБНЕЕ

Глава Минздрава публично укололся индийской вакциной В понедельник, 1 марта, министр здравоохранения Украины максим Степанов публично вакцинировался от коронавируса COVID-19 ввезенном в страну индийским препаратом Covishield. Глава Минздрава стал первым украинским чиновником, который сделал «ковид»-прививку. ПОДРОБНЕЕ