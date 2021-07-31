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Коронавирус 31 июля: за сутки на Одесчине более 80 новых случаев COVID-19

Коронавирус 31 июля: за сутки на Одесчине более 80 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро субботы, 31 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 случая больше, чем днем ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 141 964 зараженных COVID-19. За сутки умер один больной, выздоровели всего 17 человек.

В целом в Украине на утро 31 июля выявили 916 новых случая COVID-19 (сутками ранее из было 962). Всего в стране официально насчитывается 2 252 785 зараженных коронавирусом. За сутки умерли 15 человек, выздоровели – 510.

Ранее сообщалось, что, на утро пятницы, 30 июля, в Одесской области зарегистрировано 83 новых случая COVID-19.

Кстати, напомним, что в субботу, 31 июля, и воскресенье, 1 августа, в Одессе будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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