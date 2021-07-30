Коронавирус 30 июля: число зараженных в Одесской области неуклонно растет

По состоянию на утро пятницы, 30 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это на 27 случаев больше, чем было отмечено сутками ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, всего на сегодня в регионе 141 879 зараженных COVID-19. За сутки умер один больной, выздоровели 39 человек.

В целом в Украине на утро 30 июля выявили 962 новых случая COVID-19 против 846 сутками ранее. Таким образом, на сегодня в стране официально насчитывается 2 251 869 больных COVID-19. За сутки умерли 14 человек, а выздоровели – 504.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро четверга, 29 июля, в Одесской области отмечалось 56 новых случаев заражения коронавирусом.

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Фото: Телеграм-канал Odessit