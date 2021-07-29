По состоянию на утро четверга, 29 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 56 новых случая заражения коронавирусом. Это на 9 случай больше, чем днем ранее. Таким образом, число больных в регионе выросло до 141 796.

Об этом информирует система мониторинга коронавируса СНБО Украины.

Согласно приведенным данным, в Одесской области за прошедшие сутки зарегистрированы три случая смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии COVID-19 забрал 3011 жизней.

Продолжают болеть в регионе 950 человек

Выздоровели 24 человека. Всего же с начала пандемии с болезнью справились 137 835 человек.

В целом по Украине на утро 29 июля официально зарегистрировано 846 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 717).

За все время борьбы с коронавирусом в Украине насчитывается 2 250 909 больных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умерли 25 человек, выздоровели 510 больных.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесе открылся центр вакцинации, работающий по будням