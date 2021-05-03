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Коронавирус 3 мая: за сутки от COVID умерли 3 жителя Одесской области

Коронавирус 3 мая: за сутки от COVID умерли 3 жителя Одесской области

По состоянию на утро понедельника, 3 мая 2021 года, в Одесской области официально выявили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Отметим, что это на 153 случая меньше, чем в воскресенье, 2 мая.

Как информирует система мониторинга СНБО, на сегодняшний день на Одесчине заражены коронавирусом 134 553 человека. За прошедшие сутки скончались 3 больных, а выздоровели 97 жителей области. Болеют 30 137 человек.

В целом в Украине за сутки отмечено всего 2 758 случаев COVID-19 против 5 094 сутками ранее. Всего в стране официально насчитывается 2 085 938 зараженных. За сутки умерли 154 больных, выздоровели 5 550 украинцев.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 2 мая, в Одесской области выявили 296 новых случаев коронавируса.

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Фото: Маяк

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