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Коронавирус 2 мая: в Одесской области за сутки почти 300 зараженных

Коронавирус 2 мая: в Одесской области за сутки почти 300 зараженных

По состоянию на утро воскресенья, 2 мая 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 296 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 – это на 158 случаев меньше, чем сутками ранее.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в регионе официально насчитывается 134 410 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни умерли 7 человек, выздоровели 207 больных. Болеют 30 094 жителей области.

В целом в Украине за минувшие сутки выявили 5 094 случая коронавируса (сутками ранее – 8 549). Общее число зараженных в стране выросло до 2 083 180 человек. За сутки от COVID-19 скончались 160 украинцев, при этом выздоровели 5 784 больных.

Напомним, на утро субботы, 1 мая, в Одесской области выявили 454 новых случая заболевания коронавирусом.

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Фото: Телеграм-канал Odessit

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