Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости

Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости

По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

Как информирует система мониторинга СНБО, на сегодняшний день на Одесчине число зараженных COVID-19 выросло до 141 693 человек. За сутки от коронавирусной болезни умер один житель области (всего с начала эпидемии 3008). Выздоровели 40 больных (всего 137 788).

В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 249 344 заразившихся COVID-19. За сутки умерли 27 человек, выздоровели 515 больных.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ослабить карантин для тех, кто получил вакцину.

Также смотрите статистику по заболеваемости коронавирусом в Одесской области за 26 июля.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить