Коронавирус 27 июля: в Одесской области двукратный скачок заболеваемости

По состоянию на утро вторника, 27 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 68 новых случая заражения коронавирусом. Это на 35 случаев больше, чем днем ранее.

Как информирует система мониторинга СНБО, на сегодняшний день на Одесчине число зараженных COVID-19 выросло до 141 693 человек. За сутки от коронавирусной болезни умер один житель области (всего с начала эпидемии 3008). Выздоровели 40 больных (всего 137 788).

В Украине на утро 27 июля выявили всего 681 новый случай COVID-19 против 213 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 249 344 заразившихся COVID-19. За сутки умерли 27 человек, выздоровели 515 больных.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ослабить карантин для тех, кто получил вакцину.

Также смотрите статистику по заболеваемости коронавирусом в Одесской области за 26 июля.