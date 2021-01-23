Коронавирус 23 января: в Одесской области плюс 222 новых случая

По состоянию на утро субботы, 23 января 2021 года, в Украине выявили 4 928 новых случаев коронавируса. Всего в стране официально насчитывается 1 187 897 зараженных COVID-19, информирует система мониторинга СНБО.

За минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 13 138 украинцев (всего с начала эпидемии 942 107 человек), умерли 116 человек (всего 21 778).

Лидируют до количеству «ковидных» больных город Киев, Одесская, Харьковская и Львовская области.

В Одесской области за сутки выявили 222 новых случая COVID-19. Всего в регионе насчитывается 79 965 больных с COVID-19.

За сутки выздоровели 1 066 жителей области, 3 человека умерли. Болеют 10 534 человека.

Напомним, на утро пятницы, 22 января, в Одесской области за сутки подтвердили 287 случаев коронавируса. Умерли 8 человек, выздоровели – 1378 пациентов.