Коронавирус 22 августа: в Одесской области выросло число умерших

По состоянию на утро воскресения, 22 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 76 новых случаев коронавируса, что на 51 случай меньше, чем сутками ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня в регионе 143 635 зараженных COVID-19. При этом за сутки умерли 4 человека, выздоровели 42 больных.

В Украине на утро 22 августа подтверждено 1003 случая COVID-19 против 1732 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 274 561. За сутки от коронавирусной болезни умерли 25 украинцев, выздоровели 236 человека.

Напомним, на утро субботы, 21 августа, в Одесской области лабораторно подтвердили 127 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли.