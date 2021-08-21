Коронавирус 21 августа: в Одесской области более 100 заболевших и 3 смерти

По состоянию на утро субботы, 21 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 127 новых случаев коронавируса, что на 18 случаев больше, чем сутками ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня в регионе 143 559 зараженных COVID-19. За сутки умерли 3 больных, выздоровели 53 человека.

В Украине на утро 21 августа подтверждено 1732 случая COVID-19 против 1600 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 273 558. За сутки от коронавирусной болезни умерли 38 украинцев, выздоровели 763 человека.

Напомним, на утро пятницы, 20 августа, в Одесской области лабораторно подтвердили 109 новых случаев коронавируса.

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