Коронавирус 20 августа: на Одещине более ста новых случаев

По состоянию на утро пятницы, 20 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтверждено 109 новых случаев коронавируса против 105 днем ранее.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области от последствий COVID-19 умерли три человека. 108 человек выздоровели. Всего на сегодня в регионе с начала пандемии зарегистрировали 143 432 случая заражения коронавирусом.

По всей Украине на утро 20 августа зафиксировали 1600 случаев COVID-19 (сутками ранее – 1560). Общее число зараженных за все время в стране на сегодня – 2 271 826. За сутки умерло 26 человек, 882 больных выздоровели.

Отметим, что на утро четверга, 19 августа, в Одесской области зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса и 1 человек умер.