Коронавирус 19 ноября: в Украине установили новый антирекорд, в Одесской области – более 600 заболевших

В одесских опорных больницах по COVID-19 начали работать круглосуточные телефонные справки для родственников пациентов, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. Чтобы получить информацию о состоянии здоровья близкого человека, достаточно позвонить по телефону в любое время суток.
Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от осложнений. Чтобы преодолеть эпидемию, мировые лаборатории активно работают над поиском вакцины от COVID-19. В Украине также ведутся исследования. Когда ожидать появления вакцины, узнавали специалисты Центра общественного мониторинга и контроля.
В Черноморске Одесской области в тестовом режиме начала работать вирусологическая лаборатория, которую ввели в перечень лабораторий Министерства здравоохранения. Здесь будут делать ПЦР-тесты на COVID-19 по направлению семейного врача, а также в частном порядке.