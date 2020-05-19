Коронавирус 19 мая в Одесской области: заболело и выздоровело одинаковое количество людей, трое умерших

По состоянию на 9.00 19 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 260 новых случаев заболевания. Вылечились 356 человек. Зарегистрировано 13 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 5 632 пациента выздоровели, 548 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 19 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки: 20 новых случаев заболевания, 20 человек вылечились, 3 человека умерли.

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

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