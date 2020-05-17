Выздоровевший одессит рассказал, как заболел и лечился от короновируса

Одессит Шахин Асадов в марте записал видео, где рассказал, что заразился коронавирусом и проходит недешевое лечение в городской инфекционной больнице. Сейчас Шахин дома, после месяца в больнице его выписали и отправили на обязательную самоизоляцию.

«Одесская Жизнь» пообщалась с одесситом и узнала о всех нюансах борьбы с COVID-19.

«Респиратор не помог»

История Шахина Асадова начинается с поездки в Европу. Мужчина побывал в нескольких странах и 16 марта прилетел в аэропорт Киева «Жуляны». Сейчас для одессита очевидно, что заразился он именно в самолете.

– В салоне самолета часть пассажиров на протяжении всего перелета постоянно кашляли и болезненно выглядели. Хоть я был в респираторе, находился с ними в одном пространстве почти 2 часа, – рассказывает Шахин Асадов.

По приезду мужчина прошел температурный контроль в аэропорту и через несколько часов на маршрутке добрался домой в Одессу. Первые симптомы Шахин ощутил по приезду: появилась слабость и небольшое покашливание. Одессит списал это на усталость от поездки и на возможную простуду.

Экспресс-тесты

Уже на следующий день у одессита подскочила высокая температура.

– Температура поднялась выше 38 и пришлось вызывать скорую. Приехала бригада медиков в защитных костюмах, и забрала нас с женой в городскую инфекционную больницу, – вспоминает Шахин.

В больнице супругов осмотрел врач и взяли пробы для ПЦР-тестирования.

– Он был отрицательным, и в целях экономии жене тест уже не делали.

Супругов отправили домой. При этом состояние Шахина оставалось не стабильным.

– Температура прыгала, тяжело было дышать, ломило спину — говорит мужчина.

Дома Шахин пробыл еще неделю.

Как искали вирус

С каждым днем у одессита ухудшалось состояние здоровья. Температура сохранялась, а вдохнуть полной грудью становилось сложнее. И 25 марта мужчина сам отправился в больницу.

– В приемном отделении инфекционки рассказал, что было. Мне предложили приобрести и выпить жаропонижающее. При этом я настоял на прохождении томографии легких. И не зря — у меня обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию, – сетует Шахин.

Его поместили в отдельную палату и провели экспресс-тест на коронавирус, который, к удивлению докторов и самого Шахина, снова был отрицательным.

– Тогда врачи решили оставить меня в больнице до выяснения обстоятельств.

На следующий день медики сообщили Шахину, что пришли результаты ПЦР-тестов: его – положительный, а у жены – отрицательный.

Лечение эффективное, но дорогое

В больнице лечащий врач предложил Шахину приобрести препараты для лечения. Самый дорогой — раствор для капельниц «Биовен»: 100 мл – более 8 500 гривен. Асадову нужны были несколько таких флаконов.

– Подумал, раз это лекарство так много стоит, значит от него будет толк. Очень рад, что принял правильное решение о его покупке. Именно «Биовен» сыграл ключевую роль в моем выздоровлении, — говорит одессит и добавляет, что как только начались капельницы с лекарством, все симптомы вируса исчезли.

Мужчина пробыл в инфекционной больнице 19 дней — с 25 марта по 13 апреля. За это время на свое лечение он потратил около 30 тысяч гривен.

– Ежедневно мне приносили списки лекарств на 1000-1500 грн. Я доверял врачу и естественно выполнял все предписания, покупал и пил лекарства, – рассказал Шахин.

Домой на самоизоляцию

ПЦР-тесты Шахиду делали каждую неделю. Они были положительными, но состояние мужчины в целом улучшилось, поэтому его выписали домой.

– Врачи объяснили, что я пошел на поправку и могу завершить лечение дома. С их слов, болезнь никогда не заканчивается резко, это растянутый во времени процесс. Организм приходит в норму до 40 дней. Тем более, что на момент выписки больница была уже переполнена и лучше было отправится домой, – подытожил мужчина.

Сейчас Шахин Асадов находится на самоизоляции в своей квартире, вместе с женой и ребенком. Мужчина изолирован в отдельной комнате, а при контакте с близкими обязательно надевает маску. Говорит, симптомов сейчас никаких нет, а выздоровлению обязан дорогим лекарствами.

Супругам провели повторные ПЦР-тесты, надеются, что они будут отрицательными.

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