Коронавирус 19 июля: появились новые данные по Одесской области

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 731 новый случай заболевания. 8 человек умерли и 354 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 30 879 пациент выздоровел, 1 485 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 40 новых случаев заболевания. Никто не умер и не выздоровел. На данный момент болеют 1 380 жителей Одесской области.