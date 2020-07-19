Коронавирус 19 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на воскресенье, 19 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 58 842 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 731 новый случай заболевания. 8 человек умерли и 354 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 30 879 пациент выздоровел, 1 485 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 40 новых случаев заболевания. Никто не умер и не выздоровел. На данный момент болеют 1 380 жителей Одесской области.