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Коронавирус 19 июля: число зараженных в Одесской области заметно снизилось

Коронавирус 19 июля: число зараженных в Одесской области заметно снизилось

По состоянию на утро понедельника, 19 июля 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 17 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом по количеству зараженных Одесская область находится на втором месте после Киева (где выявлено 82 новых случая COVID-19).

Так, на сегодняшний день на Одесчине официально насчитывается 141 360 «коронавирусных» больных. Случаев смерти от COVID-19 за сутки не отмечалось (всего с начала эпидемии умерли 3002 больных). Выздоровели 13 человек (137 571).

В Украине на утро 19 июля выявили 182 случая COVID-19 против 299 сутками ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 244 677 человек. За сутки умерли 5 человек, выздоровели 187 больных.

Напомним, на утро воскресенья, 18 июля, в Одесской области выявили 35 новых случаев COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине могут усилить карантин.

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Фото: freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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