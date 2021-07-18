Коронавирус 18 июля: в Одесской области дясятки новых заболевших

По состоянию на утро воскресения, 18 июля 2021 года, в Одесской области официально выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на 25 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в регионе зарегистрировали уже 141 342 зараженных COVID-19. За прошедшие сутки смертей в Одесской области от коронавирусной инфекции не было, выздоровели 14 человек.

В целом в Украине на утро 17 июля выявили 299 подтвержденный случай COVID-19 против 591 сутками ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 244 495 человек. За сутки умерли 8 больных, выздоровели 241 человек.

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