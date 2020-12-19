Коронавирус 19 декабря: в Одесской области больше тысячи больных за сутки

По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в Украине зарегистрировали 11 742 новых случая коронавируса COVID-19. При этом 13 314 пациентов выздоровели. Умерли 213 человек, информирует система мониторинга СНБО.

По данным СНБО, общее число зараженных COVID-19 в стране выросло до 956 123 человек. Больше всего случаев отмечено в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

В Одесской области за сутки выявили 1161 случай коронавируса. Общее число зараженных выросло до 63 124. Умерли 6 человек (всего с начала эпидемии 885 человек). Выздоровели 1127 пациентов (всего таковых 25 408 человек). Болеют 36 831 человек.

Напомним, на утро пятницы, 18 декабря, в Одесской области зафиксировали 925 новых заражений COVID-19. При этом за сутки выздоровели 1096 пациентов. Умерли 26 человек.

Фото: Информатор