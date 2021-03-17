Коронавирус 17 марта: в Одесской области почти 900 новых случаев

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро среды, 17 марта, подтвердили 883 новых случая коронавируса.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 16 человек, 120 – выздоровели. Всего в регионе COVID-19 болеют 10 880 человек. Это на 747 человек больше, чем сутками ранее.

В Украине в целом за сутки выявили 11 883 случаев коронавируса. 289 человек умерли, 5 647 – выздоровели.