Коронавирус 17 августа: за сутки число больных на Одесчине удвоилось

По состоянию на утро вторника, 17 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев коронавируса против 47 днем ранее.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области от последствий COVID-19 умерли двое больных. 72 человека выздоровели. Всего на сегодня в регионе с начала пандемии зарегистрировали 143 088 зараженных.

В целом в Украине на утро 16 августа зарегистрировали всего 890 случаев COVID-19 (сутками ранее – 417). Общее число зараженных за все время в стране на сегодня – 2 267 219. Умерло 27 больных, 433 человека выздоровело.

Отметим, что на утро понедельника, 16 августа, в Одесской области зарегистрировали 47 новых случая коронавируса и 1 человек умер.

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