Коронавирус 15 августа: в Одесской области увеличилась смертность

По состоянию на утро воскресения, 15 августа 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 59 новый случай коронавируса, что на 22 случая меньше, чем днем ранее.

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, на сегодня в Одесской области насчитывается 142 930 зараженных COVID-19. За сутки от последствий болезни умерли четыре человека (сутками ранее скончались три человека), выздоровели пять больных.

В целом в Украине на утро 15 августа зарегистрировали 695 новых случая COVID-19 против 1353 сутками ранее. Количество зараженных в стране выросло до 2 265 912. Скончался 17 больной, выздоровел 238 человек.

Ранее “Одеская Жизнь” сообщала, что в одесском аэропорту открылся необычный пункт вакцинации: в чем его «фишки»