Коронавирус 13 мая: сколько людей болеют в Украине и Одесской области?

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 13 мая с начала эпидемии подтверждено 16 425 случаев заболевания COVID-19. Из них 439 случаев – летальные, 3 716 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в Украине выявили 402 новых случая заболевания.

В Одессе и области к 9.00 13 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 680 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+27 случаев за последние сутки, из них 8 — у одесситов, 19 — у жителей районов области).

За прошедшие сутки в Одесскую инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19.

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Фото: из открытых источников.

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