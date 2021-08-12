Коронавирус 12 августа: в Одесской области выросло число заболевших

По состоянию на утро четверга, 12 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 77 подтвержденных случая коронавируса (днем ранее их было 63).

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе зафиксировали с начала пандемии 142 691 случай заболевания COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни умер один житель области (всего с начала эпидемии 3027), выздоровели 98 больных (всего 138 324).

По данным МОЗ, за последние сутки в Украине зарегистрировали 1247 новых случая коронавируса против 1122 днем ранее. Общее число зарегистриованных случаев заболевания COVID-19 в стране на сегодня составляет 2 262 601. За сутки умерли 24 селовека, а 1039 больных выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Украине продлевают адаптивный карантин до 1 октября 2021 года.

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