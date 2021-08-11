Коронавирус 11 августа: в Одесской области более 60 заболевших и есть умершие

По состоянию на утро вторника, 10 августа 2021 года, в Одесской области официально выявлено 63 подтвержденных случая коронавируса (днем ранее их было 62).

Как информирует Министерство охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 142 614 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни скончались три жителя области (всего с начала эпидемии 3026), выздоровели 108 больных (всего 138 226).

По данным центра общественного здоровья, за последние сутки в Украине зарегистрировали 1122 новый случай COVID-19 против 781 днем ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня составляет 2 261 354. За сутки умерли 25 больных, а 1160 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины инициирует продление в стране адаптивного карантина на два месяца – то есть до ноября 2021 года.

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