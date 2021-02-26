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Порт Одессы посетит эскадра НАТОвских кораблей

Порт Одессы посетит эскадра НАТОвских кораблей

В четверг, 25 февраля, в Черное море противоминная группа кораблей НАТО (SNMCMG2). После военных учений группа посетит порты Констанцы (Румыния) и украинской Одессы.

Как сообщается на сайте SNMCMG2, вторая постоянная противоминная группа НАТО входит в Черное море в рамках первого развертывания НАТО в 2021 году.

В состав группы SNMCMG2 вошли турецкий флагман Sokullu Mehmet Pasa и тральщики BGS Priboy (Болгария), ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция). Группа примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе «Посейдон», а также проведет совместные учения с ВМС Украины.

Напомним, первый визит корабля НАТО в Черноморский регион в этом году состоялся 23 января – тогда в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (Donald Cook DDG75).

Фото: Антикор

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