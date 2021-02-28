НАТО проводит международные военные учения в Черном море

В Черном море стартовали военные учения “Посейдон 21”, в которых принимают участие более 700 представителей шести стран НАТО.

Руководить учениями будут Военно-морские силы Румынии, кроме них в маневрах примут участие военные из Франции, Греции, Испании, Соединенных Штатов Америки, Турции, информирует “Радио Румынии”.

Учения официально открылись в Констанце (Румыния) 27 февраля и продлятся до конца следующей недели. Предполагается, что в учениях задействуют 13 военных кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехническим оборудованием и подводного робота.

Во время учений военные будут отрабатывать оперативные процедуры НАТО по выявлению и обезвреживанию морских мин и самодельных взрывных устройств, последовательность действий для борьбы с авиацией, надводными кораблями и подводными лодками противника, а также маневры для буксировки поврежденного корабля, пополнения запасов в море и оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошла противоминная группа кораблей НАТО (SNMCMG2). Ожидается, что после учений она посетит Одессу.