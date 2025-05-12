Несмотря на дикий характер зверя, военнослужащие решили оказать ему помощь. Они организовали приют и обратились за ветеринарной поддержкой, чтобы стабилизировать состояние животного. Некоторое время волк оставался рядом с позициями бригады.

В пресс-службе отметили, что животное быстро пошло на поправку. После восстановления сил волк самостоятельно покинул место пребывания людей и вернулся в свою естественную среду обитания. В бригаде добавили, что ценность свободы — одна из главных, которую они хорошо понимают.Читайте также: Новые правила для владельцев собак в Одессе: что изменится