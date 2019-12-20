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Новости Одессы и Одесской области

Конец эпохи лотомаркетов? Премьер обещает пресечь нелегальный игорный бизнес

Конец эпохи лотомаркетов? Премьер обещает пресечь нелегальный игорный бизнес

Правительство Украины исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом гослотерей. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что Нового года игральных автоматов на улицах страны не должно быть.

На своей странице в Facebook он сообщил, что министры проголосовали за отмену положений в отношении лотерей на лицензионных условиях.

“Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам перепоручения на распространение государственных мгновенных лотерей”, – написал Алексей Гончарук.

Премьер дал поручение Национальной полиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственная фискальная служба Украины должна организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».

Он назвал игральные автоматы “злом”, с которым нужно бороться. По его словам, будут приняты меры, чтобы до Нового года залов игральных автоматов в Украине не стало. Алексей Гончарук также заявил, что после проверок только за минувшую ночь более 100 таких заведений прекратили свою деятельность. Но этого недостаточно, поскольку в Украине более 80 тысяч нелегальных заведений игорного бизнеса.

Заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей

❗️Грального бізнесу під «виглядом лотерей» не буде.Сьогодні Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах. Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.Дав доручення Національна поліція України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державна фіскальна служба України організувати перевірки ліцензій всіх так званих «державних лотерей».

Gepostet von Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України am Freitag, 20. Dezember 2019

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала о деятельности лотомаркетов в городе.

Фото: Алексей Гончарук

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