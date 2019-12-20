Конец эпохи лотомаркетов? Премьер обещает пресечь нелегальный игорный бизнес

Правительство Украины исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом гослотерей. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что Нового года игральных автоматов на улицах страны не должно быть.

На своей странице в Facebook он сообщил, что министры проголосовали за отмену положений в отношении лотерей на лицензионных условиях.

“Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам перепоручения на распространение государственных мгновенных лотерей”, – написал Алексей Гончарук.

Премьер дал поручение Национальной полиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственная фискальная служба Украины должна организовать проверки лицензий всех так называемых «государственных лотерей».

Он назвал игральные автоматы “злом”, с которым нужно бороться. По его словам, будут приняты меры, чтобы до Нового года залов игральных автоматов в Украине не стало. Алексей Гончарук также заявил, что после проверок только за минувшую ночь более 100 таких заведений прекратили свою деятельность. Но этого недостаточно, поскольку в Украине более 80 тысяч нелегальных заведений игорного бизнеса.

Заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей ❗️Грального бізнесу під «виглядом лотерей» не буде.Сьогодні Уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах. Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.Дав доручення Національна поліція України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державна фіскальна служба України організувати перевірки ліцензій всіх так званих «державних лотерей». Gepostet von Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України am Freitag, 20. Dezember 2019

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала о деятельности лотомаркетов в городе.

Фото: Алексей Гончарук

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