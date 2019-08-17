Что скрывается за темными окнами лотомаркетов: в Одессе скоро будет Монте-Карло?

Одесса, конечно, не Лас-Вегас, не Макао и даже не Висбаден. Казино и игровые автоматы именем закона были прикрыты в далеком 2009 году. Но влечение к азарту, по-видимому, неискоренимо. Лотомаркеты растут в нашем городе как грибы после дождя. И называются они порой бесхитростно и мило – что-то вроде лото, или космического лото, или других сочетаний слов и букв, похожих на лотерею. Что это на самом деле, мы решили проверить на себе.

Там груды золота лежат, и мне они принадлежат

Мы отправились в центр государственной денежной мгновенной лотереи, расположенный на Старосенной площади.

Первое впечатление – с одесского летнего пекла попадаешь в сумрачную пещеру. Палящие лучи не пропускают сюда глухие черные шторы, а пол усыпан геральдическими лилиями. Едва слышная не попсовая музыка и тонкий аромат манят упасть в кресло пред монитором и выключиться из сумасшедшей круговерти будней.

Девушка-администратор с тихим голосом и железными нервами (посетители-то разные бывают) берет у нас деньги и выдает чек с кодом игры. Здесь предложат кофе, поднесут пепельницу и посулят бесплатное спиртное – если играть начнете с 500 грн. Работает заведение круглосуточно. Но основные посетители, как правило, появляются ближе к ночи. Кстати, нам сказали, что тех, кто ранее надебоширил, в зал корректно не пускают.

«Обезьяны», «Покер», «Резидент» и прочие «Фрукты»

Вводим код в компьютер, и он предлагает на выбор более сорока игр. Выбираешь ту, которая, по твоему мнению, глупее тебя, и «ловишь миг удачи». Играть можно во что хочешь: в «Обезьян», «Покер», «Резидент». Разницы большой нет – кому какая картинка нравится. Я вот выбрала игру под названием «Cinema» – надеялась, что хоть чем-то с кино будет связана. Увы!

Процесс игры не требует от лица ни специальных знаний, ни внимания, ни изобретательности. В общем, это не покер за столом.

Руководство для «чайников»

Выбираем ставку – сумму денег, которую сожрет аппарат за одно нажатие на клавишу «старт». Ставки в процессе игры можно менять – как увеличивать, так и уменьшать. Если повезет, при очередном «старте» может выпасть призовая игра. Тогда автомат играет 8-15 раз, не снимая денег с твоего счета, а добавляя. Еще один «миг удачи» – линия одинаковых символов: выигрыш от 10 до 1000 своих ставок. Процесс этот продолжается до тех пор, пока не закончатся деньги либо на счетчике выпадет такая сумма, что ты сочтешь разумным остановиться. Тогда в кассу – забирать выигрыш.

Ради справедливости надо сказать, что при определенном везении здесь можно получить значительную сумму. К примеру, мой знакомый однажды, внеся 50 грн., получил две тысячи. Правда, он, скорее, любопытствующий. А если посещать заведения регулярно, все равно останешься в убытке. Как говорится, «игра не стоит свеч».

Вместо кондитерских и парикмахерских

Сегодня похожие заведения захватили не только Одессу – все украинские города. И это не удивительно. Догадываемся, что бизнес – суперприбыльный. Потому позволяет предлагать ставку аренды помещения гораздо выше любого другого. И появляются различные «лото» на месте парикмахерских, магазинов, почтовых отделений, кафе, не говоря уже об интернет-клубах. В Одессе их несколько сотен. Располагаются они практически во всех районах города, порой вблизи школ. Часто рядом открываются ломбарды – «для удобства» посетителей.

Незаметная реклама, или народ против лото-маркетов

Местные власти имеют немного рычагов влияния на этот бизнес – регулируется он нормативными актами, которые принимают Кабмин и Верховная Рада Украины. Потому бороться против засилья таких заведений депутат Одесского горсовета Вадим Терещук решил, используя муниципальные правила размещения внешней рекламы. Так, на онлайн-платформе «Социально активный гражданин» появилась петиция «Ограничение рекламы игровых заведений, лото в городе Одессе». Она вошла в топ-3 по количеству собранных подписей за все время существования платформы.

Суть петиции – запрещение рекламы лото-маркетов на бордах. Это сделает их менее заметными и уменьшит популярность. К тому же депутат предложил запретить заклеивать окна лото-маркетов пленкой, менять цвет фасадов зданий, размещать вывески и рекламу размером более чем 20х30 сантиметров.

И новые правила размещения наружной рекламы в городе Одессе, вступившие в силу с 1 августа, гласят, что рекламная пленка, наклеенная на окна и двери, должна быть в пределах 30% от размера оклеенной плоскости, вывески – не превышать 3 кв. м, а наземные стационарные конструкции – 4,5 кв. м.

В управлении рекламы Одесского горсовета подтвердили, что правила эти обязательны и для таких заведений, где мы побывали. Вот только касаются они исключительно исторической части города. К тому же размещенная ранее реклама под новые правила не подпадает. Владельцу придется изменить внешний вид заведения, но только после окончания срока аренды.

Монте-Карло на одесском побережье

В условиях запрета азартных игр в Украине объем игорного бизнеса, утверждают эксперты, составляет более 1 млрд. евро. Понятно, что крутятся эти деньги в тени.

Нельзя сказать, что правоохранительные органы и общественники нелегальный игорный бизнес игнорируют. Проводятся рейды: изымаются оборотные деньги и компьютерная техника, закрываются заведения. А то и вовсе горят ярким пламенем – в прямом смысле. Только вот «система оповещения» в таких заведениях работает оперативно – к приезду силовиков зачастую они просто закрываются.

Эксперты считают, что для эффективного решения проблемы игорный бизнес необходимо легализовать. Отвести для казино специальные зоны, а лицензия для таких заведений должна стоить миллионы гривен. К тому же хороший закон о легализации не только создаст приток налоговых отчислений, но и позволит бороться с игроманией. В странах Европы, например, накладываются ограничения на время игры, расположение игровых точек, размеры ставок, количество игровых автоматов в городе. К тому же игорные предприятия отчисляют процент на лечение игромании.

Намерен легализовать игорный бизнес и Президент Владимир Зеленский.

– Мы легализуем азартные игры. А именно – работу казино в пятизвездочных отелях, которая будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря, – заявил гарант на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

В общем, судя по всему, светят Жемчужине у моря лавры Монте-Карло.

Это болезнь?

Я знаю человека, который просаживал в азартные игры огромные деньги, влезал в долги с разборками и поножовщиной. Ведь во время напряженной игры у игрока в большом количестве выделяются гормоны удовольствия – эндорфины. Со временем это становится основной жизненной ценностью, патологической зависимостью. Механизм появления игромании, формы развития и клинические стадии во многом идентичны тем, что наблюдаются у людей, употребляющих кокаин, считают специалисты. А лечится она труднее.

Жене – цветы, детям – мороженое

А вот психотерапевтический эффект посещение «игорных притонов», оказывается, имеет.

Рассказывает посетитель: «Идешь с работы, где нервы тебе вытрепали, – зайдешь в лото-маркет. И, независимо от результата игры, рабочие неурядицы домой не несешь. А если проиграешься, то, чувствуя вину, и цветочки жене купишь, а детям – шоколадки, мороженое».

Картина изнутри: что знает о лотомаркетах бывший работник?

Карина, 25 лет:

«Лотомаркеты бывают разными. Например, один из самых распространенных в Одессе – это киевский филиал. Там на порядок все круче, чем в обычных лото. В одном из них я проработала около года. У персонала обязательно должна быть одинаковая форма и приятная внешность. Девушки, к примеру, должны ходить в юбках и на высоких каблуках – так сказать, привлекать внимание. А парни – в белых рубашках.

Особый подход к освещению в зале – свет яркий, чтобы камерам было удобно следить за всем происходящим. Определенной системы «развода» здесь нет, стоит надеяться якобы на свою удачу.

Другое дело – рядовые лотомаркеты, которых в Одессе тоже много. У них уровень ниже и контингент посетителей соответствующий. Здесь специально делают приглушенный свет, чтобы клиент смог расслабиться, а вокруг работают телевизоры, на которых все время крутят клипы, отвлекая клиента от игры.

Тут же действует система бесплатной выпивки. И казалось бы, все на удачу клиента: нажимаешь на кнопку, и ты в выигрыше. Если клиент выигрывает хорошую сумму денег, то нужно оставить персоналу на чай 1% от выигрыша. Но владельцу это невыгодно. И здесь в обязанностях персонала – «споить» клиента и уговорить сыграть еще несколько раз. Клиент проигрывает деньги, возвращая их обратно лотомаркету. В итоге получается двойная выгода – заработал персонал и точка осталась в плюсе, да и клиент продолжает играть”.