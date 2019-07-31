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Новости Одессы и Одесской области

Кондиционеры на исторических зданиях Одессы: горсовет привлек специалистов

Кондиционеры на исторических зданиях Одессы: горсовет привлек специалистов

Кондиционеры на фасадах исторических зданий Одессы портят облик города, и этой эстетической проблемой обеспокоились в городском совете.

Специалисты уже начали работать над вопросом переноса кондиционеров, заверил сегодня на сессии Одесского горсовета начальник управления охраны памятников культурного наследия Павел Остапенко. Занимаются этим вопросом эксперты из Одесской академии строительства и Ассоциации архитекторов Украины, передает odessit.ua.

«Мы однозначно придерживаемся позиции, что кондиционеры с таких фасадов нужно убирать. Но, с другой стороны, в жару нельзя оставлять жителей старинных домов, среди которых много детей, пожилых людей, без системы охлаждения воздуха. Для этого нам и понадобятся инструкции специалистов, куда переносить кондиционеры», – пояснил он.

Чиновник также привел в пример исторические здания, жильцы которых сами перемещали кондиционеры с фасадов своих домов на крыши. Такие ответственные одесситы живут на Дерибасовской, 14, Екатерининской, 14.

Кроме того, Павел Остапенко рассказал, что городские службы регулярно помещают в специальные колодцы кабеля на старинных зданиях, хотя не везде это возможно.

Напомним, «Одесская жизнь» ранее уже писала о кондиционерах, неуместных балконах и спутниковых антеннах на фасадах исторических зданий.

Фото: Мария Котова

 

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