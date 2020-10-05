Концерт Макса Коржа — жизнь в кайф

Тогда одевайте кроссы и готовьтесь, Макс Корж в Одессе. Его выступления собирают полные стадионы и огромные концертные залы. На концертах Макса можно почувствовать энергию рэпа во всей его первозданной мощи.

Немного биографии

Будучи подростком, Макс Корж увлекся Эминемом, который в 2002 году как раз был на пике популярности. С тех пор начал задумываться о собственной музыкальной группе и в 17 лет вместе с друзьями создал ее, назвав “Lune Clan”. Просуществовала она недолго, однако молодой исполнитель не отчаивался, ведь был уверен в собственном таланте и неустанно шел к цели. Он решил попробовать себя в роли битмейкера и писать музыку для других. Но очередь за его работой так и не выстроилась, так что Макс начал писать сам для себя.

По наставлению родителей он поступил в Белорусский Государственный Университет на факультет международных отношений, но учеба, мягко говоря, ему не зашла. После 2 лет мучений его отчисляют и забирают в армию. Вернувшись Макс продолжает писать музыку и сочинять песни. В них он вкладывает всю свою энергию и силы.

Стремительная музыкальная карьера

Макс Корж сам строил свою дорогу в мир музыки. На свою первую песню “Небо поможет нам”, записанную в студии, он взял в долг у мамы 300$. Перед отправкой в армию загрузил композицию в Вконтакте. Песня завоевала множество поклонников и со службы Макс уже вернулся знаменитым.

В мае 2012 года выходит его первый сольный альбом “Животный Мир” и лейбл Respect Production заключают первый для исполнителя профессиональный контракт. Благодаря ему исполнитель отправляется на гастроли по городам Беларуси, Украины, России и по многим странам Европы. Рэпер решает сам выступить в роли режиссёра своего первого видеоклипа на песню “Небо поможет нам”.

В 2013 году второй альбом “Жить кайф” занимает 5 место в списке “Лучшие русскоязычные альбомы года”. Его презентация побила все рекорды — она прошла в столице Беларуси в пятнадцатитысячной Минск-Арене. Также он стал лучшим альбомом 2013 года по версии Муз-ТВ. В 2017 году выходит вторая часть альбома “Малый повзрослел”. Она стала самой прослушиваемой в Apple Music и Вконтакте.

Взрывные концерты Макса Коржа

Макс Корж популярен во многих странах мира. Он имеет большое фан-сообщество, которое позволяет ему без особых усилий собирать переполненные залы. В своем творчестве он легко миксует электронную музыку, рэп и душевные песни.

Концерты в Одессе всегда очень живые и наполненные взрывной энергетикой. На них невозможно просто стоять — хочется танцевать, прыгать и подпевать. Макс Корж всегда держит контакт со своими фанатами — общается и поет вместе с ними. Здесь слова излишни — он просто крут и этим заслужил любовь зрителя. Концерт в Одессе запланирован на 2021 год, но билеты можно уже бронировать. Не отказывайте себе в наслаждении живым звуком и в возможности прожить несколько часов действительно в кайф.