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Комунікації, піар, маркетинг: в Одесі громадським організаціям пропонують отримати фахові поради

Комунікації, піар, маркетинг: в Одесі громадським організаціям пропонують отримати фахові поради

25 серпня в рамках Фестивалю Ідей відбудеться марафон професійних консультацій для представників громадських організацій.

Серед тем експертних консультацій:

  • PR та бренд
  • Краудфандинг
  • Маркетинг
  • Нетворкінг
  • HR
  • Комунікації
  • Евент менеджмент

Щоб взяти участь у марафоні, громадські організації мають заповнити форму реєстрації та описати свій запит у цій темі.  Далі кожен з фахівців обере одну організацію, яка й отримає консультацію.

25 серпня о 12:00 фахівець та організація зустрічаються в ImpactHub Odesa та проводять консультацію.

Переглянути список фахівців та зареєструватись можна тут.

Фото: add-groups.com

 

 

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