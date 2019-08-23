Комунікації, піар, маркетинг: в Одесі громадським організаціям пропонують отримати фахові поради

25 серпня в рамках Фестивалю Ідей відбудеться марафон професійних консультацій для представників громадських організацій.

Серед тем експертних консультацій:

PR та бренд

Краудфандинг

Маркетинг

Нетворкінг

HR

Комунікації

Евент менеджмент

Щоб взяти участь у марафоні, громадські організації мають заповнити форму реєстрації та описати свій запит у цій темі. Далі кожен з фахівців обере одну організацію, яка й отримає консультацію.

25 серпня о 12:00 фахівець та організація зустрічаються в ImpactHub Odesa та проводять консультацію.

Переглянути список фахівців та зареєструватись можна тут.

Фото: add-groups.com