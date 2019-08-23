Комунікації, піар, маркетинг: в Одесі громадським організаціям пропонують отримати фахові поради

25 серпня в рамках Фестивалю Ідей відбудеться марафон професійних консультацій для представників громадських організацій.
Серед тем експертних консультацій:
- PR та бренд
- Краудфандинг
- Маркетинг
- Нетворкінг
- HR
- Комунікації
- Евент менеджмент
Щоб взяти участь у марафоні, громадські організації мають заповнити форму реєстрації та описати свій запит у цій темі. Далі кожен з фахівців обере одну організацію, яка й отримає консультацію.
25 серпня о 12:00 фахівець та організація зустрічаються в ImpactHub Odesa та проводять консультацію.
Переглянути список фахівців та зареєструватись можна тут.
Фото: add-groups.com
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