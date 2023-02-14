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Кому признался в любви директор Одесского зоопарка? (видео)

Кому признался в любви директор Одесского зоопарка? (видео)

Война войной, а позитивные эмоции ой, как нам сейчас нужны. Да и день святого Валентина никто не отменял. Вот и сотрудники Одесского зоопарка, в частности, его кревтивный директор Игорь Беляков, решили отпраздновать по-своему, а именно – выпустили празничный видеоклип, не изменяя таким образом доброй традиции.

Главным героем видео стал сам Беляков. Он настолько обаятелен, что окружающие его милые дамы так и норовят его обольстить своими чарами. Однако сердце хозяина зоопарка давно и прочно занято!

Кому же признается в любви Игорь Беляков? И добьются ли таки своего его неугомонные сотрудницы? И чем в итоге закончится вся эта «валентиновская» история? Смотрите новое видео:

Напомним, ранее в Одесском зоопарке выбрали «Пару года-2023».

Также мы рассказывали о том, что Одесский зоопарк презентовал свой традиционный новогодний клип, посвященный символу наступившего года.

Съемка оригинальных новогодних роликов давно стала доброй традицией Одесского зоопарка. В них Игорь Беляков выступает и как режиссер, и как актер, и как исполнитель песен собственного сочинения.

Фото: кадр из видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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