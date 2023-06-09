Кому повысят пенсию на 4 тысячи гривен?

В Украине выделят надбавки к пенсиям для тех, кто боролся за независимость Украины и был заключенным за свои убеждения.

Соответствующий законопроект приняли на днях по втором чтении депутаты Верховной Рады. Его инициатором стал нардеп, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Так, за особенные заслуги политзаключенные коммунистического режима СССР получат надбавки в размере нескольких тысяч гривен.

«Украине нужны герои, и она их чтит… Эти люди, без которых мы бы не имели сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас. Политзаключенные коммунистического режима СССР наконец-то получат пенсии за особенные заслуги перед Украиной», – прокомментировал Вятрович.

Предполагается, что надбавка составит 4200 грн ежемесячно с дальнейшей индексацией.

Кроме того, из Закона о пенсиях вычеркнули воспоминания о советских наградах, званиях и пребывании на высоких должностях.

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Фото 24 канала