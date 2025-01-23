На заседании были рассмотрены обращения жителей города о предоставлении помощи на погашение долгов за жилищно-коммунальные услуги. В результате 50 гражданам была назначена такая помощь на общую сумму 596 450 грн. Кроме этого, шести гражданам предоставили рекомендации по получению аналогичной помощи.

Оказание помощи происходит в рамках Городской целевой программы на 2024-2026 годы. Программа предусматривает поддержку малообеспеченных жителей, которые не имеют возможности своевременно оплачивать услуги ЖКУ.

Такие меры направлены на социальную поддержку уязвимых слоев населения Одессы.

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