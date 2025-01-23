На засіданні було розглянуто звернення мешканців міста щодо надання допомоги на погашення боргів за житлово-комунальні послуги. У результаті 50 громадянам було призначено таку допомогу на загальну суму 596 450 грн. Окрім цього, шістьом громадянам надали рекомендації щодо отримання аналогічної допомоги.

Надання допомоги відбувається в межах Міської цільової програми на 2024-2026 роки. Програма передбачає підтримку малозабезпечених мешканців, які не мають змоги своєчасно оплачувати послуги ЖКП.

Такі заходи спрямовані на соціальну підтримку вразливих верств населення Одеси.

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