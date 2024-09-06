Кому из одесситов 6 сентября отключат света до вечера: список адресов

В пятницу, 6 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до 19:00.
Южный РЭС
- ул. Архитекторская 20, 20/корп.1, 22, 24,
- ул. Ильфа и Петрова, 61, 63, 63/1,
- пер. Загородний, 9,
- пер. Кошевого, 5/В,
- ул. Симоненко, 1,11а.
Напомним, сегодня во всех регионах Украины, в том числе в Одесской области, продолжат действовать стабилизационные отключения света.
В Одессе в течение суток 6 сентября прогнозируется применение 1 очереди отключений.