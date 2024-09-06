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Кому з одеситів 6 вересня відключать світло до вечора: список адрес

Кому з одеситів 6 вересня відключать світло до вечора: список адрес

У п’ятницю, 6 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 19:00.

Південний РЕМ

  • вул. Архітекторська 20, 20/корп.1, 22, 24,
  • вул. Ільфа та Петрова, 61, 63, 63/1,
  • пров. Загородній,  9,
  • пров. Кошового,  5/В,
  • вул. Симоненка, 1,11а.

Нагадаємо, сьогодні в усіх регіонах України, зокрема в Одеській області, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла.

В Одесі протягом доби 6 вересня прогнозується застосування 1 черги відключень.

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