Кому з одеситів 6 вересня відключать світло до вечора: список адрес

У п’ятницю, 6 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до 19:00.
Південний РЕМ
- вул. Архітекторська 20, 20/корп.1, 22, 24,
- вул. Ільфа та Петрова, 61, 63, 63/1,
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- вул. Симоненка, 1,11а.
Нагадаємо, сьогодні в усіх регіонах України, зокрема в Одеській області, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла.
В Одесі протягом доби 6 вересня прогнозується застосування 1 черги відключень.