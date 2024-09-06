Кому з одеситів 6 вересня відключать світло до вечора: список адрес

Як відключатимуть світло в Одесі 6 вересня За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 6 вересня 2024 року, у всіх регіонах України, зокрема в Одеській області, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють З початком відключень електроенергії для всіх нас розпочався довгий і складний квест — «довідайся, коли відключать світло, а коли — увімкнуть». Ми тільки-но розібралися і звикли до графіків відключень від ДТЕК, як прийшло нове завдання із зірочкою від «Укренерго» — кілька черг відключень. Більшості так і не вдалося розібратися у системі. У цьому вам допоможе «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ