Компания «Укрэнерго» ввела ограничения на потребление электричества – в каких областях?

Сегодня утром, в среду, 2 ноября 2022 года, НЭК «Укрэнерго» вводит в действие графики почасовых отключений света (ГПО) в Украине. Такие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов рашистских захватчиков.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», – сказано в сообщении энергетиков.

Графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть заранее разработаны и обнародованы облэнерго.

Напомним, ранее компания «ДТЭК Одесские электросети» подготовила новую версию графика стабилизационных отключений электричества в Одессе и области, добавив туда функцию поиска по адресу.

Ранее компания «ДТЭК Одесские электросети» опубликовала обновленные графики потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области.