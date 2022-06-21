Большинство потребителей стали клиентами «Нафтогаза»

С 1 мая 2022 года «Нафтогаз Украины» стал поставщиком «последней надежды» (ПОН) для 8,8 миллионов украинцев.

Такое решение было принято Оператором ГТС Украины и Министерством энергетики Украины, информирует пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Таким образом, для обеспечения бесперебойного газоснабжения в условиях военного положения все потребители, ранее получавшие природный газ от 17 поставщиков под брендом «ТВИЙ ГАЗЗБУТ» (104.ua) и ООО «Одессагаз-Снабжение», с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от «Нафтогаза».

Соответственно, за газ, потребленный до 30 апреля 2022 года, оплата перечисляется предыдущим поставщикам, а за газ, потребленный с 1 мая – «Нафтогазу Украины».

Потребители ПОН получают топливо по одной из самых выгодных цен на рынке – 7,96 грн./куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).

Изменение цены актуально для клиентов, которые недавно получали газ от местных газоснабжающих компаний в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.