Компания «Одессагаз-Поставка» заявляет о необходимости менять поставщика

Компания «Одессагаз-Поставка» информирует о том, что вынуждена прекратить поставки природного газа и просит своих клиентов рассчитаться за потребленный газ до конца текущего месяца.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Нам нелегко сообщать такую новость, но мы все живем и работаем в условиях военного положения и должны бороться с испытаниями и искать пути их преодоления. К сожалению, выполнение требований Постановления КМУ №222 от 06.03.2022 года «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» (с изменениями) для обеспечения специальных условий для бытовых потребителей – население стало невозможным для Компании»,

– говорится в сообщении.

Как сообщается, «Одессагаз-Поставка» приложила все усилия для решения вопроса закупки газа через ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» ради сохранения компании и своих клиентов и вынуждены прекратить поставки природного газа. Это связано с тем, что только 56% населения могут в военное время хотя бы частично рассчитаться за уже потребленный природный газ.

«Мы всегда предоставляли газ потребителям заранее, то есть авансом, но сейчас у нас нет такой возможности. В настоящее время вашим текущим поставщиком газа является газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»,

– добавили в компании.

Всех клиентов ООО «Одессагаз-Поставка», которые потребляли газ до 30 апреля 2022 года, просят рассчитаться до конца текущего месяца.

Как отмечается, несмотря на то, что потребителей обслуживает другая компания, договор с предыдущим поставщиком остается в силе до полного расчета за использованный газ.

При этом компания продолжает работать: все участки как в Одессе, так и во всем Одесском регионе открыты для клиентов с 09:00 до 14:00 часов.

Также работают все дистанционные каналы коммуникаций: контакт-центр, чат-боты, мессенджер в Facebook.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 мая 2022 года «Нафтогаз Украины» стал поставщиком «последней надежды» для 8,8 миллионов украинцев.