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Новости Одессы и Одесской области

Коммунальщики вывезли тонны мусора с Деволановского спуска в Одессе (фото)

Коммунальщики вывезли тонны мусора с Деволановского спуска в Одессе (фото)

В Одессе недавно ввели санитарные дни, когда коммунальщики усиленно убирают каждый из районов города.

В департаменте хозяйства уже есть чем похвастаться.

Как рассказал в Facebook директор ведомства Дмитрий Жеман, дворники добрались до самых отдаленных и заброшенных уголков города.

“Заглянули в самые укромные места, делаем город чище”, – отметил он.

Так, на днях они очистили одно из самых грязных в Одессе мест – Деволановский спуск. Когда его в последний раз убирали, горожане уже и не припомнят. Наверное, лет пять назад. За это время там скопились тонны мусора и камней, оставшихся после обвала здания завода.

К слову, как сообщил Дмитрий Жеман, вскоре поучаствовать в санитарных днях сможет любой желающий одессит. А за поддержание чистоты добровольцев наградят памятными магнитиками и наклейками на авто.

Фото: Дмитрий Жеман, Facebook 

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