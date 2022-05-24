Комендантский час в Одессе: время меняется

Со среды, 25 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области будет изменено время комендантского часа.

Об этом сообщили в областной военной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение главы ОВА Максима Марченко.

Так, с 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23:00 до 05:00 часов.

В указанное время запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Напомним, с 20 апреля комендантский час в Одессе и Одесской области начитается с 22:00 и заканчивается в 05:00 часов.

Ранее комендантский час начинался в 21:00 и завершался в 06:00 часов.