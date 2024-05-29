Комбо по-одеськи: як патрульні порушника на двох колесах ловили (відео)

Про незвичайні «мотогонки» розповіли у Патрульній поліції Одеської області.

Так, в районі Люстдорфської дороги інспектори звернули увагу на мотоцикл Kawasaki, водій якого при перебудові не включив світловий покажчик повороту.

На вимоги мотопатрульних зупинитися водій не лише не реагував, а й, прискоривши рух, намагався втекти.

Але в результаті шляхом блокування порушника все ж таки вдалося зупинити.

Як з’ясувалося, документів на транспортний засіб у водія не було, а номерний знак мотоцикла зовсім не відповідав цьому типу транспорту. Також шляхом перевірки правоохоронці встановили, що номер VIN-коду зареєстровано на інший мотоцикл.

На місце викликали слідчих встановити всіх обставин справи.

Фото: скріншот з відео