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Комбо по-одеськи: як патрульні порушника на двох колесах ловили (відео)

Комбо по-одеськи: як патрульні порушника на двох колесах ловили (відео)

В Одесі мотопатрульні поліцейські продовжують виявляти порушників двоколісних. Але іноді, щоб затримати порушника, їм доводиться чимало за ним поганятись, як це сталося, наприклад, удень 28 травня в районі Люстдорфської дороги.

Про незвичайні «мотогонки» розповіли у Патрульній поліції Одеської області.

Так, в районі Люстдорфської дороги інспектори звернули увагу на мотоцикл Kawasaki, водій якого при перебудові не включив світловий покажчик повороту.

На вимоги мотопатрульних зупинитися водій не лише не реагував, а й, прискоривши рух, намагався втекти.

Але в результаті шляхом блокування порушника все ж таки вдалося зупинити.

Як з’ясувалося, документів на транспортний засіб у водія не було, а номерний знак мотоцикла зовсім не відповідав цьому типу транспорту. Також шляхом перевірки правоохоронці встановили, що номер VIN-коду зареєстровано на інший мотоцикл.

На місце викликали слідчих встановити всіх обставин справи.

Фото: скріншот з відео

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