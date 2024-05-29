Комбо по-одеськи: як патрульні порушника на двох колесах ловили (відео)

В Одесі мотопатрульні поліцейські продовжують виявляти порушників двоколісних. Але іноді, щоб затримати порушника, їм доводиться чимало за ним поганятись, як це сталося, наприклад, удень 28 травня в районі Люстдорфської дороги.
Про незвичайні «мотогонки» розповіли у Патрульній поліції Одеської області.
Так, в районі Люстдорфської дороги інспектори звернули увагу на мотоцикл Kawasaki, водій якого при перебудові не включив світловий покажчик повороту.
На вимоги мотопатрульних зупинитися водій не лише не реагував, а й, прискоривши рух, намагався втекти.
Але в результаті шляхом блокування порушника все ж таки вдалося зупинити.
Як з’ясувалося, документів на транспортний засіб у водія не було, а номерний знак мотоцикла зовсім не відповідав цьому типу транспорту. Також шляхом перевірки правоохоронці встановили, що номер VIN-коду зареєстровано на інший мотоцикл.
На місце викликали слідчих встановити всіх обставин справи.
Фото: скріншот з відео