Сьогодні на своїй сторінці у Facebook він написав, що «мав честь бути командувачем військ оперативного командування “Південь”» і подякував колегам за службу.

Напередодні міністр оборони призначив його головою української команди при NSATU в німецькому Вісбадені.

NSATU – це місія NATO Security Assistance and Training for Ukraine (допомога і підготовка безпеки НАТО для України), також відома як «українська місія». Вона займається координацією військового співробітництва із Заходом, зокрема щодо постачання військової допомоги.

Що відомо про Геннадія Шаповалова

Геннадій Шаповалов народився 1978 року в Кіровоградській області.

Закінчив «Острозьку академію» за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських сухопутних військ, а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта включно.

У 2019-2021 роках він очолював 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка.

У квітні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

У квітні 2024 року його призначили головнокомандувачем ОК «Південь».

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