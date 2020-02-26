Командувач морської піхоти оцінив випускників Військової академії в Одесі (фото)

Зустріч з курсантами випускних курсів Військової академії (м. Одеса), які планують продовжити службу в морській піхоті, відбулася під час робочого візиту генерал-лейтенанта Юрія Содоля до цього навчального закладу.

Про це повідомляє Армія.Інфо.

Командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль розповів майбутнім офіцерам-морпіхам про особливості служби в цьому престижному роду військ та їхні перспективи у кар’єрному зростанні.

Спілкуючись з випускниками, командувач морської піхоти поділився своїми думками та досвідом. Він розповів про те, як максимально ефективно використати час, що залишився до завершення навчання, та обговорив з курсантами їхні перші кроки на офіцерській службі.

— Важливо — ваше бажання, ваше сумлінне ставлення до службових обов’язків, до особового складу як до своїх побратимів і товаришів. Запам’ятайте: успіх командира — це успіх його підлеглих, — наголосив генерал-лейтенант Юрій Содоль.

За словами генерала Содоля, в Командуванні морської піхоти задоволені рівнем підготовки курсантів у Військовій академії (м. Одеса). Він навів приклад, коли торішні випускники прийшли безпосередньо в бойові частини та після тижневої допідготовки, пов’язаної з особливостями несення служби в районі ООС, усі вони виконували бойові завдання. На сьогодні четверо з тих, що показали свої фахові та лідерські якості, плануються до призначення на посади командирів рот.

— Ви мені дуже потрібні, ви потрібні морській піхоті, ви наше майбутнє, — завершуючи зустріч, наголосив генерал-лейтенант Юрій Содоль.

На знак підтримки та єдності з братством українських морпіхів командувач морської піхоти передав курсантам факультету прапори морської піхоти та примірники книги Андрія Зелінського «Вести! Боротися! Перемагати».

Фото: Армія Інфо

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