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Новости Одессы и Одесской области

Колишньому слідчому та прокурору з Одеської області повідомили про підозру за незаконне затримання

Колишньому слідчому та прокурору з Одеської області повідомили про підозру за незаконне затримання

Прокурор спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчим ДБР повідомили про підозру колишньому слідчому одного з відділів поліції в Одеській області у незаконному затриманні особи (ч.1 ст. 371 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

За версією слідства, він підозрюється у затриманні особи через тривалий час після вчинення злочину. У протоколі затримання слідчий послався на ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та на письмову вказівку прокурора. При цьому, слідчий знав, що єдиною підставою для затримання особи в цій ситуації є відповідна ухвала слідчого судді.

Крім того, прокурору, який здійснював процесуальне керівництво, повідомлено про підозру.

Слід зазначити, що незаконність затримання також була констатована й слідчим суддею, який розглядав клопотання прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснюється працівниками Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: 24 Канал

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