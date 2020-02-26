Колишньому слідчому та прокурору з Одеської області повідомили про підозру за незаконне затримання

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури України.

За версією слідства, він підозрюється у затриманні особи через тривалий час після вчинення злочину. У протоколі затримання слідчий послався на ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та на письмову вказівку прокурора. При цьому, слідчий знав, що єдиною підставою для затримання особи в цій ситуації є відповідна ухвала слідчого судді.

Крім того, прокурору, який здійснював процесуальне керівництво, повідомлено про підозру.

Слід зазначити, що незаконність затримання також була констатована й слідчим суддею, який розглядав клопотання прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснюється працівниками Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: 24 Канал