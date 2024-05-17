Кого почитают православные 17 мая: апостола Андроника и святой Юнии

Церковный праздник сегодня, 17 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
17 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
17 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Андроника и святой Юнии.
Кто такой апостол Андроник
Апостол Андроник был одним из семидесяти апостолов, которые были посланы Иисусом Христом. Он играл важную роль в раннем христианстве, проповедуя Евангелие в разных местах. Его вера и преданность Господу были непоколебимыми, и он отдал свою жизнь за эту веру. Апостол Андроник является примером мужества и верности, и его память почитается в церковном календаре.
Кто такая святая Юния
Святая Юния также была христианкой, которая отдавала свою жизнь за веру. Ее почитают как святого, отказавшегося от идолопоклонства и отдавшего свою душу Богу. Юния была примером верности и готовности отдать свою жизнь за Христа. Ее память также почитается в церковном календаре.
Народные приметы 17 мая
- Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: на калине уже появились цветы — уже можете сеять в открытый грунт огурцы, тыквы, бобы, кукурузу;
- много майских жуков — на засушливую погоду в ближайшие дни;
- услышать как кует кукушка — ждите хорошую и солнечную погоду;
- сильно дождь — будет хороший урожай;
- по небу стайками шастают воробьи — долгое время будет хорошая погода;
Что нельзя делать 17 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- обрывать деревья, кусты;
- ссориться с родными, сквернословить;
- пить алкогольные напитки;
- оскорблять птиц, особенно ворон.
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