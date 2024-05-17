Кого почитают православные 17 мая: апостола Андроника и святой Юнии

17 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память апостола Андроника и святой Юнии.

Кто такой апостол Андроник

Апостол Андроник был одним из семидесяти апостолов, которые были посланы Иисусом Христом. Он играл важную роль в раннем христианстве, проповедуя Евангелие в разных местах. Его вера и преданность Господу были непоколебимыми, и он отдал свою жизнь за эту веру. Апостол Андроник является примером мужества и верности, и его память почитается в церковном календаре.

Кто такая святая Юния

Святая Юния также была христианкой, которая отдавала свою жизнь за веру. Ее почитают как святого, отказавшегося от идолопоклонства и отдавшего свою душу Богу. Юния была примером верности и готовности отдать свою жизнь за Христа. Ее память также почитается в церковном календаре.

Народные приметы 17 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: на калине уже появились цветы — уже можете сеять в открытый грунт огурцы, тыквы, бобы, кукурузу;

много майских жуков — на засушливую погоду в ближайшие дни;

услышать как кует кукушка — ждите хорошую и солнечную погоду;

сильно дождь — будет хороший урожай;

по небу стайками шастают воробьи — долгое время будет хорошая погода;

Что нельзя делать 17 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

обрывать деревья, кусты;

ссориться с родными, сквернословить;

пить алкогольные напитки;

оскорблять птиц, особенно ворон.

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