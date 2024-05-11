Кого почитают православные 11 мая: равноапостольные Кирилл и Мефодий

Церковный праздник сегодня, 11 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
11 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
11 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Кто такие равноапостольные Кирилл и Мефодий
Они родились в богатой семье в городе Солуни, но решили покинуть светскую жизнь и отдать себя служению Богу. Путешествуя на гору Олимп, они изучали славянский язык и перевели много церковных текстов. Именно им принадлежит создание кириллицы — азбуки славян, без которой невозможно было проводить богослужения.
Народные приметы 11 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет лето;
- на небе радуга — ждите ветреную погоду в июне;
- двойная радуга указывает на жару;
- утром над землей туман — скоро ухудшится погода;
- идет дождь — мокро будет еще 40 дней.
Что нельзя делать 11 мая
Сегодня нельзя делать следующее:
- купаться в водоемах;
- покупать слишком дорогие вещи;
- работать в поле или на огороде.
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