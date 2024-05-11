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Кого почитают православные 11 мая: равноапостольные Кирилл и Мефодий

Кого почитают православные 11 мая: равноапостольные Кирилл и Мефодий

Церковный праздник сегодня, 11 мая. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

11 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

11 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память  равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Кто такие равноапостольные Кирилл и Мефодий

Они родились в богатой семье в городе Солуни, но решили покинуть светскую жизнь и отдать себя служению Богу. Путешествуя на гору Олимп, они изучали славянский язык и перевели много церковных текстов. Именно им принадлежит создание кириллицы — азбуки славян, без которой невозможно было проводить богослужения.

Народные приметы 11 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет лето;
  • на небе радуга — ждите ветреную погоду в июне;
  • двойная радуга указывает на жару;
  • утром над землей туман — скоро ухудшится погода;
  • идет дождь — мокро будет еще 40 дней.

Что нельзя делать 11 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

  • купаться в водоемах;
  • покупать слишком дорогие вещи;
  • работать в поле или на огороде.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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